«Мины и радиация»: неизвестный «террорист» заставил жителей Серпухова бояться гулять в бору

Кто-то решил превратить прогулку по лесу в квест на выживание. В подмосковном Серпухове на деревьях в городском бору появились таблички с жуткими надписями: «Мины» и «Зона заражения». Местные жители, увидев такие предупреждения, сначала испугались не на шутку. Об этом сообщает REGIONS .

Как выяснилось, никакой реальной угрозы нет. Это акт вандализма. Автор перформанса пока не найден. В администрации округа оперативно объяснили: никаких мин и заражений в бору нет. Таблички уже сняли. А самого шутника (или злоумышленника) сейчас ищут. Скорее всего, его ждет не хирургическое отделение, а штраф за порчу имущества.

Между тем, жители Серпухова уже выдвинули свою версию. По их мнению, таким эпатажным способом неизвестный намекнул на реальную проблему бора — горы собачьих экскрементов, которые хозяева не убирают. «Минное поле» из отходов жизнедеятельности четвероногих сейчас действительно усыпает многие тропинки. Но вместо того чтобы жаловаться в ЖКХ, гражданин решил действовать через психологический террор.

Администрация не оценила креатива. Власти подчеркнули: гулять по бору можно смело, опасность представляют разве что какашки, а не радиация. Автора табличек ищут. Если его поймают, он объяснит, что хотел сказать этим своим «творчеством». Пока же интернет-пользователи гадают: то ли это безобидный розыгрыш, то ли человек реально решил привлечь внимание к проблеме грязных зон отдыха.

