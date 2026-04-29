Весна в Подмосковье принесла не только тепло, но и пробуждение опасных кровопийц. С начала сезона в медицинские организации области с жалобами на присасывание клещей обратились чуть более 700 человек. Про обстановку рассказал эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко. Об этом сообщает REGIONS .

К счастью, случаев клещевого энцефалита пока не зарегистрировано. А вот иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) уже выявлен у 20 пострадавших. В прошлом году, напомнил специалист, зима была аномально теплой, и клещи активизировались раньше. В 2026-м сезон стартовал в стандартные сроки — в конце марта — начале апреля.

Вероятность встретить клеща выше всего за городом — на дачных участках, в лесах. Поэтому Роспотребнадзор советует обрабатывать землю акарицидами. В городских парках такие процедуры проводят, но риск все равно остается.

Эксперты дают четкие рекомендации: одежда для прогулок на природе должна быть светлой и закрытой. Брюки заправляйте в носки, чтобы клещ не мог забраться под одежду. Используйте репелленты — они отпугивают не только клещей, но и комаров с мошками. И обязательно осматривайте себя и близких после возвращения с прогулки. Особенно труднодоступные места: подмышки, пах, шею.

