В одном из районов Мариуполя завершается восстановление многоэтажного дома

В Ильичевском районе города Мариуполь строители подходят к завершению работ по восстановлению многоэтажного жилого дома, который пострадал в результате боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На этой стройплощадке трудятся 15 квалифицированных специалистов, отвечающих за ключевые этапы процесса восстановления. На данный момент подрядная организация занимается рядом строительных и ремонтных мероприятий, включая восстановление несущих и ограждающих конструкций, ремонт кровли и фасадных элементов, установку окон из пластика, отделку подъездов, благоустройство территории вокруг дома.

Эксперты стройконтроля сопровождают каждый этап. Они следят за тем, чтобы все действия соответствовали проектной документации и строительным стандартам. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа специалистов, осуществляющих контроль за строительством, хоть и остается незаметной, имеет немалое значение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.