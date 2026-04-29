Специалисты «Мособлэнерго» продолжают восстанавливают электроснабжение потребителей

Специалисты «Мособлэнерго» продолжают устранять последствия циклона и восстанавливать электроснабжение потребителей в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В течение дня на смене находятся 179 специалистов, задействованы 68 единиц спецтехники, в том числе 12 ПЭС в составе 61 бригады.

С момента введения особого режима работы были совершены выезды по 680 заявкам по сети 0,4 кВ и 115 заявкам по сети 6-10 кВ. В большинстве случаев причиной отключений были упавшие ветви деревьев.

По решению регионального штаба в течение суток 29 апреля руководители филиалов при взаимодействии с главами округов организовали ежечасные проверки наличия электроснабжения СНТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб в период непогоды.