Более 4 тыс. лифтов заменят в Подмосковье по офсетному контракту с Серпуховским заводом

В регионе по офсетному контракту с Серпуховским лифтовым заводом планируется до 2031 года заменить более 4 тыс. лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Уже в 2026 году начнется замена 375 лифтов в 197 многоквартирных домах, старт работ запланирован на июнь. Министр жилищно‐коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что объемы будут постепенно наращиваться — к 2031 году планируется обновлять порядка 1,2 тыс. единиц оборудования ежегодно. За счет встречных инвестиций завода оборудование соответствует современным стандартам, что гарантирует жителям безопасность и надежность лифтов, а для предприятия открывает возможности развития и масштабирования.

Всего в Московской области насчитывается более 67 тыс. лифтов. Масштабная работа по их замене ведется с 2014 года — за это время обновлено около 14 тыс. единиц оборудования. В 2025 году полностью выполнен план по замене 415 лифтов.

