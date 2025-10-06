В Апрелевке начали капитально ремонтировать детский сад № 22 при школе № 3. О планах работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице Пойденко. Капремонт в нем проведут в рамках госпрограммы. Сейчас на объекте ведутся работы по демонтажу конструкций.

В рамках ремонта в здании приведут в порядок фасад, кровлю, входную группу. Также проложат новые коммуникации, установят новую сантехнику, окна и двери. Будет модернизирован пищеблок, благоустроена прилегающая территория, установлена новая мебель.

Завершение ремонтных работ запланировано на следующий год.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу школы № 8 в Химках, в которой провели капремонт.