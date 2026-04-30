В Егорьевском округе энергоцентр для ведущего производителя декора из древесины построен более чем на 40%

В Егорьевском округе продолжается строительство энергоцентра для деревообрабатывающего предприятия. Новый объект генерации, возводимый в поселке Новый, призван обеспечить компанию энергонезависимостью и помочь снизить производственные издержки. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Энергоцентр мощностью 50 МВт планируют ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. Инвестиции в проект составляют 820 млн руб. По предварительным расчетам, вложения окупятся в течение 2–3 лет при условии загрузки объекта не менее чем на 90% от проектной мощности. Такой срок окупаемости станет возможен благодаря существенному сокращению расходов на электроэнергию и тепло — это, в свою очередь, укрепит рыночные позиции предприятия и повысит его конкурентоспособность.

По результатам последней проверки Главгосстройнадзора Московской области строительная готовность энергоцентра достигла 42%. Контроль за ходом работ ведется на всех этапах, что гарантирует соблюдение проектных требований и сроков реализации проекта.

Функционал нового объекта будет включать две ключевые задачи: подача горячего воздуха для сушилки древесно‐стружечных плит и транспортировка нагретого термомасла для действующей котельной предприятия «Ультрадекор». Такое решение позволит оптимизировать технологические процессы и сделать производство более эффективным. Интеграция энергоцентра в существующую инфраструктуру обеспечит бесперебойную работу оборудования и снизит зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов.

