Комиссия за перевод под СБП: что на самом деле изменится для россиян

В конце апреля информационное пространство взорвалось новостями: с 1 мая 2026 года переводы по Системе быстрых платежей станут платными. Россияне забеспокоились — неужели теперь придется отдавать деньги за оплату обучения, лечения и переводы в адрес организаций? Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось в ситуации и выяснил, что на самом деле изменится для обычных людей и кто начнет платить.

С 1 мая 2026 года Банк России действительно вводит единый сборник тарифов на услуги СБП. Но все, что написано в опубликованном перечне сумм, — это платежи, которые Центробанк взимает с банков за проведение операций, а не с граждан. Размер этих комиссий символический: до 3 рублей за операцию, а при трансграничных переводах — до 6 рублей.

Центральный банк уже официально опроверг появившиеся в СМИ слухи о введении комиссии для граждан. В регуляторе пояснили: никаких новых платежей для людей не вводится. Происходит техническое объединение действовавших сборников тарифов в один документ. Комиссии, о которых идет речь, всегда платили банки, а не их клиенты.

То есть, оплачивая покупку в магазине по QR-коду или переводя деньги за услуги, обычный человек по-прежнему будет видеть ту сумму, которую выставил продавец. Банк самостоятельно рассчитается с Центробанком за проведение этой операции. Для кошелька россиянина — ничего не меняется.

Может ли банк взять комиссию за перевод с клиента?

Теоретически — да. Банки могут включить свои расходы на оплату услуг ЦБ в тарифы для клиентов. Окончательное решение о перекладывании комиссии на физических лиц остается за самой кредитной организацией, но пока ни один крупный банк об этом не объявлял.

Однако, как предупреждает финансовый аналитик Михаил Беляев, угрозу кошельку россиян может представлять не новая политика СБП, а внутренняя политика самих банков. Сейчас банки испытывают серьезные трудности с заработком на кредитовании из-за высокой ключевой ставки.

«Кредиты стали дорогими, и брать их стали меньше. В результате кредитные организации вынуждены искать другие способы получения дохода и часто находят их в увеличении комиссий для своих клиентов», — говорит он.

В качестве яркого примера эксперт приводит новые правила одного из крупнейших банков страны. В начале 2026 года он повысил комиссию за переводы с карты на карту с 1% до 2%. И это прямое следствие логики, которую описывает Беляев: банку нужно где-то брать деньги, чтобы компенсировать недополученную прибыль от кредитования.

Именно с этой логикой, по мнению Михаила Беляева, и связаны случаи, когда люди вдруг замечают комиссию за ту или иную операцию, хотя раньше банк ее не брал. Это не следствие новых правил ЦБ, вступающих в силу с 1 мая, а самостоятельное решение конкретного банка. Решение, продиктованное сложными экономическими условиями и желанием переложить издержки на клиентов.

