600 млн рублей не ушли мошенникам: киберполиция отчиталась о 97 пойманных курьерах с начала года

С начала года российская киберполиция не дала мошенникам украсть 600 миллионов рублей. Жертвами преступников едва не стали 2,5 тысячи граждан. Таковы итоги работы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Злоумышленники продолжают атаковать россиян, но правоохранители научились бить по их слабому звену — наличным деньгам. С января 2026 года полицейские задержали 97 курьеров, которые развозили похищенные сбережения. Без этих «бегунков» мошенники не могут обналичить средства, украденные у доверчивых граждан.

МВД подчеркивает: каждый задержанный курьер — это десятки спасенных пенсий, накоплений и кредитов, которые люди едва не перевели аферистам. Схема стандартная: жертве звонят «сотрудники банка» или «правоохранители», заставляют снять деньги и передать их курьеру, обещая «сохранить средства на безопасном счете». В реальности наличные уходят в тень.

Ранее эксперт раскрыла, почему опасно прятать руки в карманы.