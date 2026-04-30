Никакого уксуса: диетолог назвала топ самых полезных маринадов для шашлыка

Майские праздники уже близко, а значит, миллионы россиян скоро достанут мангалы и займутся главным гастрономическим ритуалом весны — приготовлением шашлыка. Но какой маринад сделать правильно, чтобы мясо получилось мягким, сочным и при этом не вредным? Диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS расставила точки над i: идеальный вариант — это минеральная вода. А вот с уксусом, который многие считают классикой, стоит быть осторожнее.

Маринад решает все. Он не только придает мясу вкус, но и делает его мягче, сочнее и ароматнее. Среди самых популярных вариантов — минеральная вода, пиво и уксус. У каждого есть свои плюсы и минусы, но диетолог назвала явного лидера.

Минеральная вода: деликатность и сочность

По словам Ольги Рединой, для мягкого и сочного шашлыка лучше всего подходит именно минералка. Газированные пузырьки действуют как природный разрыхлитель: они делают мясо более пористым, позволяя ему быстрее впитывать специи. Такой маринад идеален для мягкого, но суховатого мяса, потому что шашлык получается сочным, а натуральный вкус продукта не перебивается.

Мариновать в минералке достаточно двух-четырех часов. Важно использовать столовую, а не лечебную минеральную воду, чтобы не испортить вкус мяса. Это самый безопасный и полезный вариант, который подходит даже тем, кто следит за здоровьем.

Пиво: аромат и хрустящая корочка

Если хочется получить необычный аромат и легкую горчинку, эксперт советует обратить внимание на пиво. Этот напиток придает мясу приятный хлебный аромат. Благодаря содержанию алкоголя и ферментов, пиво способствует размягчению волокон и помогает сделать аппетитную корочку при жарке.

Такой маринад идеально подходит для свинины, курицы и даже говядины. Пиво не делает мясо слишком кислым, а специи в нем раскрываются особенно ярко. Оптимальное время маринования — от трех до шести часов.

Уксус: агрессор для жесткого мяса

Уксус, который многие считают классикой жанра, диетолог называет довольно агрессивным маринадом. Да, он быстро размягчает мясо из-за высокой кислотности. Но при длительном воздействии может сделать его сухим и рыхлым.

«Уксус лучше использовать только для жесткого мяса и не передерживать его», — предупреждает Редина.

Для маринования эксперт советует использовать яблочный или винный уксус, добавляя его в небольшом количестве — одну-две столовые ложки на один килограмм мяса. Держать мясо в уксусе дольше четырех часов не стоит. Для сочного и мягкого шашлыка диетолог рекомендует выбрать другой вариант.

Что в итоге

Минеральная вода — выбор для тех, кто ценит натуральный вкус мяса и заботится о здоровье. Пиво — для любителей экспериментов с ароматом и хрустящей корочкой. Уксус — экстренный вариант для жестких кусков, но с ним нужно быть аккуратным. Главное правило сезона шашлыков — 2026: не передерживать мясо в маринаде и не перебивать его природный вкус.

