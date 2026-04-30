В Минтрансе Подмосковья призвали жителей к осторожности в период праздников

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей и гостей Подмосковье к осторожности на дорогах в период майских праздников.

В ведомстве подчеркнули, что на майских традиционно увеличивается трафик. В связи с этим растет риск возникновения дорожных аварий: в среднем скорость автомобилей на вылетных магистралях увеличивается на 10 км/ч.

Ожидается, что дороги будут максимально загружены вечером 30 апреля, утром 1 мая и вечером 3 мая.

«Подавайте правильный пример и сами соблюдайте ПДД: не садитесь за руль в состоянии опьянения, не спешите и не рискуйте на дорогах — держите дистанцию, водите спокойно без резких маневров», — призвал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Госавтоинспекция Подмосковья проведет профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. Муниципальные администрации и волонтеры будут дежурить в местах отдыха и притяжения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА в регионе.