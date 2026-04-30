Еще один населенный пункт газифицировали в Подмосковье по программе губернатора
«Мособлгаз» с начала года построил в Подмосковье 37 км новых газопроводов
В Подмосковье по программе губернатора газифицировали еще один населенный пункт — деревню Твердики в Можайске. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Так, специалисты АО «Мособлгаз» построили новые газораспределительные сети протяженностью 1,4 км. В деревне насчитывается 46 домов. Теперь жители смогут бесплатно подвести газ в рамках президентской программы.
«Мы построили с начала года уже около 37 км новых газопроводов и газифицировали 14 населенных пунктов. Всего в этом году проведем газ в 70 населенных пунктов, где проживают порядка 9 тыс. человек», – рассказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей.