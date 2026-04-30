В реабилитационном отделении Клинской больницы после ремонта заработал бассейн

Бассейн предназначен для пациентов, которые перенесли заболевания сердечно‐сосудистой системы, травмы, патологии опорно‐двигательного аппарата и другие нарушения здоровья. Лечебные занятия в воде оказывают комплексное воздействие на организм. Благодаря свойствам воды существенно снижается нагрузка на суставы и позвоночник, улучшается кровообращение и лимфоток, что ускоряет процессы восстановления тканей. Водные процедуры помогают вернуть утраченную координацию и равновесие — качество, особенно важное после травм и операций.

Главный врач Клинской больницы Маргарита Головченко подчеркнула важность ранней реабилитации. Она отметила, что чем раньше начинается восстановительный процесс после заболевания, травмы или операции, тем выше шансы пациента вернуть утраченные функции и вернуться к полноценной жизни. Занятия в лечебном бассейне — один из наиболее эффективных методов ранней реабилитации: вода не только снижает нагрузку на позвоночник и суставы, но и позволяет безопасно выполнять широкий спектр упражнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.