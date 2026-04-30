Навсегда в строю: в Подмосковье увековечили память героически погибших спасателей

В Химках, где расположены и Главное управление МЧС, и Академия гражданской защиты, 30 апреля чествовали людей героической профессии. Начальник Главка Алексей Павлов, открывая церемонию, подчеркнул: служба в регионе становится все технологичнее, но ее суть остается неизменной — рисковать собой ради других. Память 44 боевых товарищей, погибших при исполнении, теперь увековечена на мемориальной доске в здании ведомства.

Итоги года: меньше пожаров, больше профилактики

По итогам 2025 года Подмосковье стало заметно безопаснее для жителей. Ставку сделали на цифровизацию и предупреждение. В регионе активно развивают систему оповещения, проводят учения, усиливают контроль в частном секторе и на предприятиях. Инспекторы госпожнадзора не только штрафуют нарушителей, но и добиваются возмещения ущерба с поджигателей.

Отдельное направление — безопасность на воде. По поручению губернатора увеличили число официальных пляжей с инфраструктурой, что позволило снизить риски гибели людей. В патрулировании участвуют инспекторы ГИМС, пожарно-спасательные подразделения, полиция и общественники.

Система «112»: 10 лет на страже

За 10 лет работы ключевым элементом экстренного реагирования в регионе стала система вызова «112». Подмосковная система — крупнейшая в стране и одна из самых технологичных. Здесь внедрили речевую аналитику, расширенную геопозицию, обновили мобильное приложение, перевели ПО на отечественные решения. Запущено более 30 новых функций, а опытом подмосковных специалистов пользуются другие регионы.

Технологии в помощь: дроны и связь

На земле безопасность обеспечивают свыше 14 тысяч пожарных и спасателей. Их работа — там, где стихийные бедствия и техногенные аварии. Все чаще им помогают беспилотники. В 2025 году началось активное оснащение подразделений дронами — в том числе для доставки спасательных средств пострадавшим и тушения пожаров на больших высотах.

Награды и лица героев

После открытия мемориала состоялось награждение отличившихся сотрудников.

Старший пожарный из Красногорска Иван Василенко получил награду за спасение людей при теракте в «Крокус Сити Холле» в 2024 году.

«Главное в нашей работе — спасение людей, быстрое прибытие и тушение пожара. Я пришел в пожарную охрану „случайно“ по совету друга, а за пять лет понял, что это мое призвание. Когда слышишь благодарность от тех, кого удалось спасти и эвакуировать, понимаешь, зачем выходишь на смену», — поделился он.

Начальник караула 263-й пожарно-спасательной части Константин Дзюба служит с середины 1990-х. Его отметили за тушение крупного пожара четвертого ранга на заводе горюче-смазочных материалов в Пушкино. «Кто говорит, что не страшно, когда заходишь в дым в аппарате, — лукавит. Страшно всегда. Но это наша работа: сначала думаешь о спасении людей, а потом уже о себе», — признался пожарный.

Школа мужества

Глава Химок Инна Федотова напомнила: для города этот день имеет особое значение. Именно здесь принимают решения, которые спасают жизни по всей области. Она поблагодарила ветеранов и действующих сотрудников за то, что в хаосе и дыму они сохраняют ясность мысли и твердость духа, и назвала пожарную службу «школой мужества, где каждый день решается задача — быть там, где трудно, и побеждать огонь в жизни».

День пожарной охраны в Подмосковье стал не только официальной датой в календаре, но и поводом показать, как за сухими цифрами статистики и новыми технологиями стоят живые люди. Те, кто делает регион безопаснее каждый день. И те, чьи имена теперь навсегда выбиты на мемориальной доске.

