Подмосковный нарколог рассказал, чем запивать шашлык и как снизить вред от любимого блюда

Шашлык — неизменный атрибут отдыха на природе, но важно знать, как есть его без вреда для здоровья. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера поделились рекомендациями по безопасному употреблению этого блюда.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, опасно сочетание шашлыка и алкоголя. Такая комбинация создает серьезную нагрузку на организм: жирная пища в сочетании с токсинами, содержащимися в алкоголе, может привести к негативным последствиям. Подобный микс способен резко ухудшить работу печени и поджелудочной железы, нарушить процессы пищеварения, вызвать сгущение крови, что повышает риск тромбозов, увеличить нагрузку на сердце и спровоцировать сердечно‐сосудистые осложнения, а также привести к обезвоживанию — это часто становится причиной тяжелого похмелья и общего ухудшения самочувствия.

По словам главного внештатного специалиста, психиатра‐нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина, чтобы минимизировать вред от употребления шашлыка, следует придерживаться нескольких простых правил. Во‐первых, контролировать порцию: за 1 прием пищи стоит ограничиться 150–200 гр мяса. Такой объем позволит насладиться вкусом, не перегружая пищеварительную систему. Во‐вторых, правильно подбирать напитки. Вместо алкоголя и газированных напитков лучше выбирать обычную воду и несладкие морсы. В‐третьих, дополнять шашлык большим количеством зелени и овощей. Растительная пища способствует лучшему усвоению жирных продуктов, помогает нормализовать пищеварение, обеспечивает организм клетчаткой и витаминами, компенсируя нагрузку от тяжелой пищи. И наконец, отдавать предпочтение менее жирным сортам мяса при приготовлении шашлыка. Это снизит нагрузку на пищеварительную систему и сделает блюдо более безопасным для здоровья.

