В Балашихе до конца 2027 года проведут капремонт спорткомплекса «Керамик»

На улице Береговой в Балашихе до конца 2027 года проведут капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) «Керамик», подрядчиком для проведения работ выбрали ООО «РКС». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках ремонта строители обновят футбольное поле площадью более 10 тыс. кв. м, здание бассейна, волейбольную и баскетбольную площадки, а также хоккейную арену. Работы пройдут по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.