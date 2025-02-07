В Балашихе к маю завершат капремонт культурно-досугового центра «Заря»

В Балашихе на улице Ленина продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря», стройготовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к маю 2025 года.

«На объекте работают 45 человек и две единицы техники. Строители ведут фасадные работы, отделку внутренних помещений, устройство слаботочных сетей», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания составляет более 3,6 тыс. кв. м. В рамках ремонта строители обновят его, а также проведут благоустройство небольшого сквера с зоной отдыха рядом. Там установят детскую площадку, лавочки и обустроят парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.