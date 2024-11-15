В Балашихе мошенники похитили у пенсионерки 450 тысяч рублей

Жительница Балашихи в возрасте 90 лет стала жертвой мошенничества на 450 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка. Мужчина заверил пенсионерку в том, что ей необходимо задекларировать свои деньги и передать их курьеру.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался житель Лобни. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под стражей. Поиски его соучастников продолжаются.