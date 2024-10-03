В Балашихе мужчина открыл стрельбу в ходе ссоры с соседями
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Балашихе местный житель открыл стрельбу во время ссоры с соседями. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на территории частных домовладений. Между соседями вспыхнула ссора, в ходе которой один из жильцов — мужчина 1982 года рождения — начал стрелять в воздух из охолощенного пистолета.
О случившемся в полицию сообщила соседка нарушителя. По словам женщины 1962 года рождения, мужчина также угрожал ей.
Нарушителя задержали, оружие было изъято. В результате происшествия никто не пострадал.