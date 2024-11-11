В Балашихе началась проверка после публикации видео с раненым котом

В Балашихе была организована проверка после того, как в интернете появилось видео с раненым котом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Согласно предварительным данным, случай жестокого обращения с животным произошел в квартире дома на улице Ленина. На видео молодой человек держит раненого кота и угрожает его убить.

По итогам проверки примут решение в соответствии с российским законодательством.