В Балашихе началась проверка после публикации видео с раненым котом
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Балашихе была организована проверка после того, как в интернете появилось видео с раненым котом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Согласно предварительным данным, случай жестокого обращения с животным произошел в квартире дома на улице Ленина. На видео молодой человек держит раненого кота и угрожает его убить.
По итогам проверки примут решение в соответствии с российским законодательством.