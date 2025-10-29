В Балашихе начались общестроительные работы в рамках капремонта шестой школы
Общестроительные работы стартовали в рамках капремонта шестой школы в Балашихе
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В микрорайоне Саввино на улице 1 Мая, д. 6, в Балашихе продолжается капитальный ремонт средней школы № 6, подрядчик приступил к отделочным и общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2026 году.
Площадь объекта составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.