В Балашихе начался капремонт дошкольного отделения шестой школы

В микрорайоне Саввино на улице 1 Мая, д. 6, в Балашихе начался капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 6, строители подрядной организации ООО СК «Молния» ведут демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, в них задействованы 15 рабочих и одна единица техники.

Площадь объекта превышает 1,2 тыс. кв. м, в нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование и не только. Открыть учреждение планируют в 2026 году.

