В Балашихе направили в суд дело о хищении средств маткапитала

Балашихинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении средств материнского капитала, обвинительное заключение утвердили в отношении восьми женщин – в зависимости от роли и степени участия их обвиняют в совершении 19 преступлений по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, они разработали преступную схему хищения бюджетных средств – искали женщин с маткапиталом и предлагали им помощь в так называемом обналичивании, после чего оформляли на свое имя нотариальные доверенности. Далее они покупали на имя держательниц сертификатов малоликвидные земельные участки в отдаленных районах и получали в подконтрольных им микрофинансовых организациях займы якобы на строительство жилья. Эти средства они распределяли между собой, часть – передавали владелицам сертификатов. В отделение пенсионного фонда в Балашихи при этом передавались подложные документы для погашения фиктивных займов за счет средств маткапитала.

Общий ущерб государству оценивается в более чем 5 млн рублей. Дело направили в Балашихинский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.