В Балашихе организовали проверку по факту избиения ребенка матерью

Балашихинская городская прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о том, что 46-летняя женщина избила свою восьмилетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительной информации, инцидент произошел 13 августа 2025 года, телесные повреждения наносились на улице и в подъезде дома по улице Бояринова. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Городская прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребенка. При наличии оснований примутся меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.