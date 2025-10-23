В Балашихе поставили на кадастр новые дома в составе ЖК «Новоград Павлино»
Фото: [Самолет]
В жилом комплексе «Новоград Павлино» городского округа Балашиха поставили на кадастровый учет три новых многоквартирных дома. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Новостройки в общей сложности рассчитаны более чем на 1,8 тыс. квартир площадью почти 78 тыс. кв. м. На первых этажах для жильцов откроют 30 объектов коммерческой инфраструктуры: супермаркеты, кафе, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другие сервисы. На дворовой территории есть игровые и спортивные площадки для детей, тихие места для отдыха взрослых с шахматными столами.
