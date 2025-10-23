В Балашихе поставили на кадастр новые дома в составе ЖК «Новоград Павлино»

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Новостройки в общей сложности рассчитаны более чем на 1,8 тыс. квартир площадью почти 78 тыс. кв. м. На первых этажах для жильцов откроют 30 объектов коммерческой инфраструктуры: супермаркеты, кафе, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другие сервисы. На дворовой территории есть игровые и спортивные площадки для детей, тихие места для отдыха взрослых с шахматными столами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.