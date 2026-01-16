В Балашихе поставили на кадастр три новых дома в ЖК «Новая Алексеевская роща»

В ЖК «Новая Алексеевская роща» городского округа Балашиха поставили на кадастровый учет три новых дома. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь новостроек составила более 57,8 тыс. кв. м, туда переедут более 1 тыс. семей.

На территории жилого комплекса есть плоскостная парковка на 500 машино-мест, там также появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха.

