В Балашихе прокуратура взяла на контроль дело о похищении ребенка

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту похищения ребенка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, инцидент произошел днем 1 октября 2025 года возле магазина на улице Карла Маркса. 35-летний мужчина под видом сотрудника полиции схватил за руку восьмилетнюю девочку и пытался увести с собой, однако ему помешали очевидцы. Одна из женщин проводила ребенка до дома.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.