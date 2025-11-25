В Балашихе рабочие проведут капремонт стадиона «Строитель»
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Саввинской, 2в, в Балашихе проведут капитальный ремонт стадиона «Строитель», его планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Капитальный ремонт проведут на стадионе, открытом в 1970 году. В ходе работ строители обновят футбольное поле и беговые дорожки, отремонтируют помещения спортивных залов, раздевалки, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
По его словам, специалисты также установят новое освещение, проведут благоустройство прилегающей территории. Все работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», подрядчиком выступит ООО «РСПК».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.