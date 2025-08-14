В Балашихе снесли аварийные жилые дома

В Балашихе снесли два аварийных многоквартирных дома, расположенных на улице Горбово, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий в Подмосковье. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажные дома № 18 и 19 построили в 1938 году, их площадь составляла порядка 460 и 470 кв. м соответственно. Здания признали аварийными, после чего в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в городе провели мероприятия по расселению жилых помещений. Постройки включили в перечень объектов для ликвидации.

Работы по демонтажу и расчистке территории от строительного мусора завершили в июле 2025 года, участок уже освободили от аварийных домов. Решение о дальнейшем использовании территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.