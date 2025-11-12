В Балашихе строители завершили кладочные работы в детском саду в ЖК «Квартал Авиаторов»

В жилом комплексе «Квартал Авиаторов» от Группы «Самолет» в Балашихе продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 255 мест, строители завершили возведение монолитных конструкций и каменную кладку стен. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Стройготовность объекта превысила 60%, работы планируют завершить к третьему кварталу 2026 года. Площадь трехэтажного учреждения составит 3,5 тыс. кв. м. В нем разместят 11 групповых, музыкальный и физкультурный зал, кружковую для творческих занятий. На первом этаже расположатся пищевой блок, медицинский блок и кабинет логопеда. На прилегающей территории создадут площадки с игровым оборудованием и теневыми навесами, две спортивные площадки, проведут озеленение и установят уличное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.