В Балашихе в 2027 году откроется многопрофильная клиника

В Балашихе в микрорайоне Ольгино продолжается строительство многопрофильной клиники по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», работы планируют завершить к концу 2027-го года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы около 600 строителей и 34 единицы техники, они ведут работы по утеплению фасада, устройству кровли, кабельных лотков и не только. В медучреждении мощностью более 1,1 тыс. коек будут работать более 3 тыс. специалистов по 26 профилям. В его состав войдут консультационно-диагностический центр и региональный сосудистый центр, установят тяжелое оборудование: КТ, МРТ, маммограф, ангиограф и не только.

