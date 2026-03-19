В Балашихе возведут дома в ЖК «Героев»

В жилом комплексе «Героев» городского округа Балашиха продолжается строительство нескольких корпусов, проект реализует девелоперская компания «Главстрой Регионы» в микрорайоне Железнодорожный. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, например, в корпусе 410 строители ведут устройство наружных и внутренних стен, монтаж лифтового оборудования, установку оконных и балконных блоков, в корпусе 411 - устройство внутренних инженерных систем и черновую отделку мест общего пользования и квартир. Работы также проходят в корпусе 412, 413, 610 и 611.

В составе ЖК уже работают детские сады и школа, формируется комфортная городская среда для семей с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.