В Балашихе возведут два корпуса в ЖК «Пехра»

В Балашихе в рамках комплексного развития территорий продолжается строительство ЖК «Пехра», девелопер ГК «Гранель» возводит корпуса № 8 и № 8.1. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе № 8 рабочие ведут монтаж вертикальных конструкций, корпусе № 8.1 — монтаж вертикальных конструкций и перекрытий. На территории жилого комплекса уже построили девять домов, рассчитанных почти на 8 тыс. квартир. Жильцам доступны общеобразовательная школа и три муниципальных детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств. Вскоре откроется диагностический центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.