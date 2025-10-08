В Балашихе возведут новостройки в ЖК «Героев»

Девелоперская компания «Главстрой Регионы» продолжает строительство ЖК «Героев» в городском округе Балашиха, в корпусе № 610 ведется устройство монолитных железобетонных конструкций на уровне первых этажей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В рамках проекта предусмотрено строительство семи жилых корпусов, а также двух детских садов на 140 мест каждый и школы на 1,1 тыс. учеников. Объекты планируют интегрировать в архитектурную концепцию жилого комплекса. Новые образовательные учреждения дополнят уже существующие детские сады на 470 мест и школу на 1,32 тыс. учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.