В Балашихе возведут пристройку к школе имени Ситникова

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Балашихе на улице Солнечная построят пристройку к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 имени Героя Российской Федерации А. С. Ситникова», проектировщиком выступает архитектурное бюро N-SIMP, проект реализуется группой «Самолет». Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Проект предусматривает возведение пристройки на 600 мест к существующему зданию учебного заведения. Площадь нового корпуса составит порядка 10 тыс. кв. м», — сообщила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Пристройку с существующей школой будет связывать остекленный переход на уровне первого этажа. В здании разместят учебные классы, актовое пространство с эстрадой, спортивный и обеденный зал и другиепомещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.