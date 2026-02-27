В Балашихе введут в эксплуатацию новый детский сад

В Балашихе в марте 2026 года введут в эксплуатацию новый детский сад. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало ему заключение о соответствии проектной документации по итогам проведенной проверки.

Воспитанниками учреждения преимущественно станут дети, которые будут жить в строящемся ЖК «Новая Алексеевская роща». Объект рассчитан на 250 мест, в нем обустроят 10 групповых. На территории детсада появились детские игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

На территории комплекса построили пять многоквартирных домов, на данный момент здесь строят еще один многоквартирный дом и поликлинику на 400 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.