В Балашихе ввели в эксплуатацию три дома в составе ЖК «Новоград Павлино»

В жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе ввели в эксплуатацию три новых жилых корпуса, рассчитанных на более чем 1,8 тыс. квартир общей площадью почти 78 тыс. кв. м, группе «Самолет» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Жильцам доступны студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, в некоторых из них есть кухни-гостиные, гардеробные, постирочные и гостевые санузлы. Дополнительно для хранения вещей на подземном уровне обустроены индивидуальные кладовые. На первых этажах откроется 30 объектов коммерческой инфраструктуры, включая супермаркеты, кафе, салоны красоты и не только. На дворовой территории разместили игровые и спортивные площадки для детей, тихие места для отдыха взрослых с шахматными столами.

