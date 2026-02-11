В Балашихе ввели в эксплуатацию жилой квартал «Идеал»

В городском округе Балашиха ввели в эксплуатацию жилой квартал «Идеал», соответствующее разрешение выдали компании ООО «СЗ АЛЬФА ПРОДЖЕКТ». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 570 квартир общей площадью 25,6 тыс. кв. м различной планировки евроформата. Для жильцов предусмотрены закрытая огороженная территория, видеонаблюдение в общественных пространствах, вход по системе контроля доступа, а также подземный паркинг. На территории есть детские площадки, площадка для занятия спортом и зона отдыха.

ЖК «Идеал» состоит из корпусов переменной этажности от 13 до 17 этажей, вблизи домов есть кафе, магазины, детский и спортивный комплексы, две школы, три детских сада и поликлиника.

