В Балашихе взяли на контроль дело об убийстве местной жительницы

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства местной жительницы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, инцидент произошел накануне, утром поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Соболиха. По приезде на место пожарные установили, что очаг возгорания находится в комнате на втором этаже. Там обнаружили мужчину без сознания и труп женщины с колото-резаными ранами.

Мужчине провели реанимационные мероприятия, однако он умер, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.