В Балашихе задержали местного жителя, который избил мужчину на улице

В Балашихе задержали местного жителя 1989 года рождения, который избил мужчину на улице. Инцидент произошел в микрорайоне Гагарина, передает ГУ МВД России по Московской области.

Согласно предварительной информации, возле одного из жилых домов между подозреваемым и мужчиной 1974 года рождения произошла ссора. Во время разборок злоумышленник избил оппонента.

Потерпевшего госпитализировали с травмами. Нападавшего задержали. Выяснилось, что он уже не раз был судим. На мужчину завели уголовное дело и заключили его под стражу.