В Балашихе задержали молодого человека, который избил пенсионера на улице
Молодого человека, избившего пенсионера, задержали в Балашихе
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Балашихе задержали местного жителя 2004 года рождения, который избил на улице пенсионера. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел возле жилого дома на Первомайской улице. Между подозреваемым и мужчиной 1954 года рождения возникла ссора. В ходе разборок молодой человек причинил пожилому телесные повреждения.
Пенсионера госпитализировали. Нападавшего задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.