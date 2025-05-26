В Балашихе задержали одного из нападавших на местного жителя

В Балашихе задержали 24-летнего мужчину, который участвовал в нападении на местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«Это 24-летний уроженец одного из сопредельных государств, он официально не трудоустроен и не имеет постоянной регистрации на территории г. Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

За совершенное преступление ему грозит заключение под стражу до 22 июля 2025 года.

22 мая сообщалось, что городская прокуратура Балашихи проконтролирует ход расследования уголовных дел, которые были возбуждены в округе после нападения. По данным ведомства, мужчина в возрасте 46 лет вечером проходил мимо автомобиля, припаркованного на газоне в микрорайоне Салтыковка. Возле машины стояла компания мужчин. Житель сделал замечание о неправильной парковке. В ответ мужчины напали на него, избили и похитили телефон.