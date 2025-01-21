В Балашихе задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю

Уголовное дело завели на жительницу Балашихи, которая в ходе ссоры ранила ножом мужчину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в квартире дома на Юбилейной улице. Между женщиной 1974 года рождения и ее сожителем 1986 года рождения произошла ссора при распитии спиртного. В результате злоумышленница нанесла оппоненту удар ножом.

Мужчину госпитализировали с ранением. Нападавшую задержали.