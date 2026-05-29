В Балашихе завершат строительство трех корпусов в проекте реновации

В жилом комплексе «Квартал Авиаторов» в рамках программы реновации стартовали подготовительные работы по вводу в эксплуатацию корпусов 2, 3 и 7, Группа «Самолет» реализует проект в городском округе Балашиха. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройки рассчитаны на 890 квартир жилой площадью 36,9 тыс. кв. м, на первых этажах в них расположатся 32 помещения для стрит-ритейла совокупной площадью 2,4 тыс. кв. м. Строительная готовность объектов превысила 85%. Специалисты завершают благоустройство территории, ведут монтаж оборудования на детских площадках, уличной мебели, наружного освещения и не только. Открыть заселение в корпусах планируется до конца 2026 года.

Проект также предусматривает объекты социальной инфраструктуры, в том числе детский сад на 255 мест и поликлинику. Сдать их в эксплуатацию планируется в 2027 и 2029 годах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.