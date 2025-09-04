В бюджет Подмосковья в 2024 году поступило более 422 млн рублей дивидендов

По итогам 2024 года в подмосковный бюджет от акционерных обществ, держателем 100% акций которых является Московская область, поступило более 422,6 млн рублей дивидендов. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Последним обществом, которое перечислило дивиденды, стало АО «Ремонтно-строительное предприятие», от него по итогам предыдущего финансового года поступило 5,6 млн рублей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве напомнили, что дивиденды перечисляются в областной бюджет каждый год и составляют не менее 50% от чистой прибыли по нетарифицируемым видам деятельности АО. Дивиденды в размере 417 млн рублей поступили также от акционерных обществ «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Корпорация развития Московской области» (КРМО) и «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.