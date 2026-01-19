В благотворительном показе балета «Щелкунчик» приняли участие более 400 детей ветеранов СВО из Подмосковья
Фото: [Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»]
Более 400 детей ветеранов специальной военной операции из Подмосковья приняли участие в благотворительном показе балета «Щелкунчик». Об этом сообщает Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Показ прошел в Культурном центре «ЗИЛ». Его также посетили дети-сироты и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Участие в культурных и социально значимых мероприятиях помогает детям и родителям почувствовать внимание, поддержку и сопричастность, что особенно важно в период адаптации к мирной жизни», — отметила руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова.
