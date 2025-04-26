В Подольске на Всероссийском субботнике собрали более 200 куб. м мусора

В Подольске масштабная уборка в рамках общероссийского субботника объединила свыше 700 энтузиастов, которые совместными усилиями собрали более 200 куб. м отходов на 10 различных территориях. Информацию об этом предоставили в пресс-службе городской администрации интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Наиболее крупным местом проведения акции стал лесопарк «Елочки», где к местным жителям присоединились глава Подольского городского округа Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, сотрудники администрации, депутаты, представители общественных организаций и добровольцы.

«Благодарю всех, кто сегодня присоединился к Всероссийскому субботнику! Сегодня мы снова вместе сделали Подольск чище и уютнее. Свои территории также приводили в порядок и предприятия округа, учреждения образования, культуры, спорта. Субботник — это не просто добрая традиция, а реальный вклад в благоустройство нашего Подольска. Спасибо всем, кто не остался в стороне!», — сказал Артамонов.

Он добавил, что в округе ведется активная подготовка к празднованию Дня Победы, и участие каждого жителя в подобных экологических мероприятиях играет важную роль в создании праздничной атмосферы.

Ранее сообщалось, что глава Химок приняла участие во всероссийском субботнике в Химкинском лесопарке.