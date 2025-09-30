В Богородском начался капремонт дошкольного отделения Центра образования

В Старой Купавне Богородского округа, на улице Чапаева, д. 41, начался капитальный ремонт дошкольного отделения Центра образования №25, строители подрядной организации ООО «СМК» приступили к работам по демонтажу внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Федеральную программу капремонта объектов образования в области реализуют по поручению президента России Владимира Путина. В работах задействовали более 15 человек, площадь дошкольного отделения составляет более 1,8 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, проведут работы по модернизации пищеблока и не только. Открыть обновленное учреждение планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.