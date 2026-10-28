«Возвращение в школу»: омбудсмен Гайворонский сомневается в эффективности программы

Омбудсмен Гайворонский: программа возвращения учителей не решит проблему кадров

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Идея вернуть в школы Ростовской области педагогов, которые уже нашли себя в других профессиях, вряд ли закроет дефицит кадров. Таким мнением поделился омбудсмен Владимир Гайворонский, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, в Госдуме предложили запустить федеральную программу «Возвращение в школу». Ее авторы рассчитывают, что в образовательные учреждения, включая ростовские, потянутся учителя, сменившие сферу деятельности. Предполагается, что у таких специалистов сохранились нужная квалификация и опыт общения с детьми — разве что придется освежить знания с учетом новых требований.

Замысел инициативы, по мнению эксперта, благонамеренный: она призвана решить проблему нехватки кадров. Однако в Ростовской области хватает примеров, когда бывшие учителя нашли себя в госуправлении, бизнесе и других сферах — и трудятся там вполне успешно, считает специалист.

«А кто-то и вовсе выгорел или принял решение уйти потому, что не справляется. Как их „заманивать“ рублем на нелюбимую работу?» — задается вопросом председатель Ростовского облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Гайворонский, в свою очередь, заметил: было бы неплохо заманить в школы и опытных репетиторов, которые готовят стобалльников по ЕГЭ. Однако, по его словам, и это вряд ли осуществимо. У репетиторов высокий доход, свободный график и отсутствие бюрократической нагрузки, с которой постоянно сталкиваются школьные учителя.

«Поэтому, думаю, что программа „Возвращение в школу“ не решит существующие вопросы. И чем тратить госсредства на такую федеральную программу, лучше создать хорошие условия для работающих в школах учителей — повысить имидж педагогической профессии, сделать достойную зарплату, социальный пакет. И тогда „бывшие“ учителя сами потянутся и будут проситься в школы», — резюмирует эксперт.

Ранее вице-губернатор Разумишкин сообщил, что дворникам в Петербурге поднимут зарплату до ₽77 тыс.

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