В Богородском округе расчистили территорию у Бисерова озера

«Чисто не там, где убрано, а там, где не мусорили. Убедительно просим граждан сохранять чистоту в лесу. Оставленный мусор не только загрязняет окружающую среду, но и увеличивает риск возникновения лесных пожаров», — подчеркнул старший участковый лесничий Ногинского филиала Владимир Краснов.