В Богородском округе расчистили территорию у Бисерова озера

Субботник у Бисерова озера провели в Богородском округе
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
В Богородском округе провели субботник у Бисерова озера. Была расчищена территория Кудиновского участкового лесничества, рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.
Субботник прошел на территории площадью свыше 3 га. Всего участники мероприятия собрали около 2 кубометров бытовых отходов.
«Чисто не там, где убрано, а там, где не мусорили. Убедительно просим граждан сохранять чистоту в лесу. Оставленный мусор не только загрязняет окружающую среду, но и увеличивает риск возникновения лесных пожаров», — подчеркнул старший участковый лесничий Ногинского филиала Владимир Краснов.
